Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ

За його словами, українські захисники мали підірвати Антонівський міст ще 24 лютого, оскільки він вигідний для просування далі на Херсон. Проте є декілька причин, через які ЗСУ цього не зробили.

"Антонівський міст для української армії не має ніякого значення, тому що переправлятися через Дніпро найближчим часом ніхто не буде. Є ділянки фронту в Запорізькій області і, коли буде широкомасштабний наступ, не сьогодні-завтра, а, скажімо так навесні, то тоді може й на краще йти суходолом саме через Запорізьку область", - сказав Жирохов.

Він додав, що Антонівський міст зараз абсолютно не має жодної військової цінності. До того ж, не зрозуміло, яка ситуація з дамбою Каховської ГЕС. Але там постає питання не з військової точки зору, а з екологічної безпеки. Бо якщо дамба буде підірвана, буде затоплена деяка частина територій на лівій стороні Дніпра, але як транспортна артерія вона теж не має ніякого військового значення.

"Росіянам вигідне руйнування Антонівського мосту, щоб убезпечити себе від несподіваних ударів, тому це суто такий оборонний захід, які ми мали зробити в лютому. Але маємо те що маємо", - додав експерт.