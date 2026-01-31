Антиукраїнські дописи та пропаганда РФ: за що в Харкові затримали священника

За даними слідства, з березня по липень 2025 року клірик систематично поширював антиукраїнські меседжі в проросійських Telegram-каналах, принижував українців і створював про них негативний стереотипний образ.

"Крім того, у своїх дописах він транслював кремлівські пропагандистські тези, зокрема заявляв, що "Харьков всегда был, есть и будет русским городом", фактично виправдовуючи збройну агресію російської федерації проти України", - йдеться у повідомленні ОГПУ.

Під час обшуків у його житлі вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності та понад 2,6 млн грн у різних валютах, ймовірно отримані як винагорода за інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

Священника затримали. Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про розпалювання національної ворожнечі та виправдовування агресії РФ.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Також триває слідство щодо можливого несанкціонованого поширення даних про розташування підрозділів ЗСУ та інших злочинів проти державної безпеки.