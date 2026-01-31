Антиукраинские посты и пропаганда РФ: за что в Харькове задержали священника

В Харькове задержали священника, который публично унижал украинцев и оправдывал агрессию России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, с марта по июль 2025 года клирик систематически распространял антиукраинские месседжи в пророссийских Telegram-каналах, унижал украинцев и создавал о них негативный стереотипный образ.
"Кроме того, в своих сообщениях он транслировал кремлевские пропагандистские тезисы, в частности заявлял, что "Харьков всегда был, есть и будет русским городом", фактически оправдывая вооруженную агрессию российской федерации против Украины", - говорится в сообщении ОГПУ.
Во время обысков в его жилище изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности и более 2,6 млн грн в разных валютах, вероятно полученные в качестве вознаграждения за информационно-подрывную деятельность в пользу России.
Священника задержали. Ему сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о разжигании национальной вражды и оправдание агрессии РФ.
Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.
Также продолжается следствие относительно возможного несанкционированного распространения данных о расположении подразделений ВСУ и других преступлений против государственной безопасности.
Как писало РБК-Украина, настоятель одного из храмов в Волынской области получил подозрение. Он предлагал за взятку в 10 тысяч долларов обеспечить "духовную" отсрочку от мобилизации.
Также правонарушитель обещал за взятку повлиять на работников Владимирского районного ТЦК.
Священнику сообщили о подозрении по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине задержан протоиерей местного храма УПЦ (МП), который во время литургий восхвалял россиян и призвал украинцев сложить оружие перед врагом.
По материалам дела, агитацию в поддержку кремля клирик снимал на видео, которые потом планировал передать московскому патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву), чтобы подтвердить свою приверженность оккупантам.
Также фигурант распространял в Telegram-каналах призывы российских пропагандистов к захвату Украины.