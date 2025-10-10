Антиукраїнська істерія: в МЗС "рознесли" Орбана та його нападки на Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нагнітає антиукраїнську істерію у своїй країні напередодні парламентських виборів. Його висловлювання та поведінку можна схарактеризувати тільки так.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу 10 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.
Тихий підкреслив, що від уряду Віктора Орбана в Угорщині буквально "випромінюється" антиукраїнська істерія, яка не має нічого спільного з реальністю. Україна спростовує усі ті безумні звинувачення, які пролунали від Орбана.
"Не робив би цього, якби ви не спитали, чесно кажучи, тому що ці звинувачення стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає", - пояснив Тихий.
Речник МЗС додав, що Україні дуже прикро, що уряд Орбана нагнітає безпідставну антиукраїнську істерію, оскільки потім Будапешту доведеться докласти дуже багато зусиль, щоб їх виправити. Чому Будапешту - тому що Україна із самого початку була налаштована виключно на поліпшення відносин між двома країнами.
"Я хочу нагадати, що навіть російський диктатор Владимир Путін сказав, що він не проти вступу України в ЄС, а Віктор Орбан проти і каже, що це позиція угорців. Ми переконані, що все-таки це позиція прихильників партії Орбана, а не угорського народу", - додав Тихий.
Речник МЗС додав, що абсурд з боку Орбана та його кліки наростатиме, оскільки в Угорщині ведеться виборча кампанія. І за рахунок ворожості до України Орбан намагається виграти.
"І, мабуть, він (абсурд, - ред.) буде ще наростати протягом виборчої кампанії, тому що Віктор Орбан зробив це питанням своєї внутрішньої політики, політичної боротьби, електоральних набування балів", - резюмував Тихий.
Нагадаємо, 10 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою антиукраїнською заявою. За його словами, українська розвідка нібито стежить за угорцями і проникла в опозиційну партію "Тиса", яку він назвав "проукраїнською".
При цьому абсурдна маячня Орбана була оприлюднена на тлі того, що напередодні ЗМІ розповсюдили розслідування щодо антиєвропейських дій Будапешта. Виявилося, що Угорщина роками шпигувала за структурами ЄС та намагалася вербувати чиновників блоку в своїх інтересах.