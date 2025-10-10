Антиукраинская истерия: в МИД "разнесли" Орбана и его нападки на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нагнетает антиукраинскую истерию в своей стране накануне парламентских выборов. Его высказывания и поведение можно охарактеризовать только так.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге 10 октября, передает корреспондент РБК-Украина.
Тихий подчеркнул, что от правительства Виктора Орбана в Венгрии буквально "излучается" антиукраинская истерия, которая не имеет ничего общего с реальностью. Украина опровергает все те безумные обвинения, которые прозвучали от Орбана.
"Не делал бы этого, если бы вы не спросили, честно говоря, потому что эти обвинения стали постоянными, а их абсурдность только растет", - пояснил Тихий.
Представитель МИД добавил, что Украине очень обидно, что правительство Орбана нагнетает безосновательную антиукраинскую истерию, поскольку потом Будапешту придется приложить очень много усилий, чтобы их исправить. Почему Будапешту - потому что Украина с самого начала была настроена исключительно на улучшение отношений между двумя странами.
"Я хочу напомнить, что даже российский диктатор Владимир Путин сказал, что он не против вступления Украины в ЕС, а Виктор Орбан против и говорит, что это позиция венгров. Мы убеждены, что все-таки это позиция сторонников партии Орбана, а не венгерского народа", - добавил Тихий.
Представитель МИД добавил, что абсурд со стороны Орбана и его клики будет нарастать, поскольку в Венгрии ведется избирательная кампания. И за счет враждебности к Украине Орбан пытается выиграть.
"И, видимо, он (абсурд, - ред.) будет еще нарастать в течение избирательной кампании, потому что Виктор Орбан сделал это вопросом своей внутренней политики, политической борьбы, электоральных приобретений баллов", - резюмировал Тихий.
Напомним, 10 октября премьер Венгрии Виктор Орбан отличился очередным антиукраинским заявлением. По его словам, украинская разведка якобы следит за венграми и проникла в оппозиционную партию "Тиса", которую он назвал "проукраинской".
При этом абсурдный бред Орбана был обнародован на фоне того, что накануне СМИ распространили расследование относительно антиевропейских действий Будапешта. Оказалось, что Венгрия годами шпионила за структурами ЕС и пыталась вербовать чиновников блока в своих интересах.