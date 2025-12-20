Антициклон не відступає: якою сьогодні буде погода в регіонах

Погода в Україні

Сьогодні, 20 грудня, погода в Україні залишатиметься стабільною та без істотних змін. Країна й надалі перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується, проте в більшості областей прогнозують тумани.

Як зазначають синоптики, вночі буде прохолодно, а вдень температура повітря збережеться на плюсових позначках.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0+4 градуси. У західних та південних областях повітря прогріється до +3+7 градусів, у Криму - до +9 градусів.

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні очікується хмарна погода без опадів, із туманом. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.

Температура повітря по Київській області вночі та вдень становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, удень +1+3 градуси.

Синоптики Укргідрометцентр також попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області та в місті Києві.

Зокрема, 20 грудня прогнозується туман із видимістю 200-500 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Температура по регіонах