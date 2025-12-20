RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Антициклон не отступает: какой сегодня будет погода в регионах

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 20 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 20 декабря, в Украине погода существенно не изменится. В большинстве регионов будет облачно, без существенных осадков, местами туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Сегодня, 20 декабря, погода в Украине будет оставаться стабильной и без существенных изменений. Страна и в дальнейшем будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается, однако в большинстве областей прогнозируют туманы.

Как отмечают синоптики, ночью будет прохладно, а днем температура воздуха сохранится на плюсовых отметках.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0+4 градуса. В западных и южных областях воздух прогреется до +3+7 градусов, в Крыму - до +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице и области сегодня ожидается облачная погода без осадков, с туманом. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по Киевской области ночью и днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +1+3 градуса.

Синоптики Укргидрометцентр также предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в городе Киеве.

В частности, 20 декабря прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров, что может затруднить движение транспорта.

Температура по регионам

  • Запад: ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градуса
  • Север: ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса
  • Центр: ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса
  • Восток: ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2 градуса
  • Юг: ночью 0...+3 градуса, днем +4...+6 градуса
  • Крым: ночью +4...+7 градуса, днем +7...+9 градуса

 

Напомним, недавно синоптики сообщали, когда в Украину может прийти похолодание и какая погода ожидается в стране на Рождество.

Также стало известно, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине