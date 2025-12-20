Антициклон не отступает: какой сегодня будет погода в регионах

Сегодня, 20 декабря, в Украине погода существенно не изменится. В большинстве регионов будет облачно, без существенных осадков, местами туманы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Сегодня, 20 декабря, погода в Украине будет оставаться стабильной и без существенных изменений. Страна и в дальнейшем будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается, однако в большинстве областей прогнозируют туманы.
Как отмечают синоптики, ночью будет прохладно, а днем температура воздуха сохранится на плюсовых отметках.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0+4 градуса. В западных и южных областях воздух прогреется до +3+7 градусов, в Крыму - до +9 градусов.
В столице и области сегодня ожидается облачная погода без осадков, с туманом. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по Киевской области ночью и днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +1+3 градуса.
Синоптики Укргидрометцентр также предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в городе Киеве.
В частности, 20 декабря прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров, что может затруднить движение транспорта.
