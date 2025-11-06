Антициклон Vianelde принесе Україні тепло: прогноз на 6 листопада

За прогнозом, опадів не передбачається, проте місцями можливі густі тумани, тому водіїв закликають бути максимально уважними.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень підвищиться від +10 до +14 градусів, на півдні - до +16 градусів.

У Києві у четвер можливий туман, дощів не прогнозують. Протягом дня температура триматиметься на рівні близько +10 градусів, а вже наприкінці тижня - у п’ятницю, суботу та неділю - стане ще тепліше.

Синоптики додають, що після 11 листопада очікується похолодання.