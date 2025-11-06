UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Антициклон Vianelde принесе Україні тепло: прогноз на 6 листопада

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 6 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 6 листопада, в Україні очікується переважно суха та тепла погода, однак синоптики попереджають про ймовірність туманів, які можуть ускладнювати видимість на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За прогнозом, опадів не передбачається, проте місцями можливі густі тумани, тому водіїв закликають бути максимально уважними.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень підвищиться від +10 до +14 градусів, на півдні - до +16 градусів.

У Києві у четвер можливий туман, дощів не прогнозують. Протягом дня температура триматиметься на рівні близько +10 градусів, а вже наприкінці тижня - у п’ятницю, суботу та неділю - стане ще тепліше.

Синоптики додають, що після 11 листопада очікується похолодання.

Нагадаємо, за попереднім прогнозм, у період із 6 по 10 листопада очікується коротке потепління, однак уже з 11-12 листопада в країну прийде помітне похолодання: уночі температура опускатиметься нижче нуля, а вдень становитиме від +2 до +8 градусів.

Також вже наступного тижня в Україні прогнозується серйозне похолодання.

Раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Погода в УкраїніГідрометцентрНаталка Диденко