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Антициклон принесе в Україну похолодання до -7

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 11:55
Антициклон принесе в Україну похолодання до -7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень температура повітря знизиться до +2

Погода в Україні у четвер, 31 жовтня, погіршиться у зв'язку з антициклоном Ольденбургія, очікується нічне похолодання до -7 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними синоптика, антициклон та арктичне повітря принесуть в Україну холодну та суху погоду. Вночі очікується зниження температури повітря до -2....-7 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +8.

У Києві завтра також буде прохолодно. Вночі у столиці прогнозується похолодання до -2...-5 градусів, вдень температура повітря коливатиметься від +3 до +6.

"Надалі холодна погода ще триватиме, проте з неділі очікується потепління", - додала Діденко.

Антициклон принесе в Україну похолодання до -7

Карта погоди

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 жовтня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до позначки -8 градусів. Також станом на ранок середи в Карпатах фіксується підвищена хмарність та туман.

Також в Гідрометцентрі попереджали про погіршення погоди в Україні у середу, 30 жовтня. Прогнозувалася прохолодна та суха погода. Середня температура вдень коливатиметься від +2 до +6 градусів, вночі термометри покажуть від 0 до +2.

На півночі і заході України температура опуститься нижче 0 Завтра в деяких областях очікується дощ
Новини України Гідрометцентрпохолоданиедиденко
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