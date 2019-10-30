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На западе Украины похолодало

Новости » Общество    30.10.2019 - 08:00
На западе Украины похолодало
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе страны похолодало, днем ожидается +4+6, ночью 0+2

Погода в Украине 30 октября ухудшилась, во всех областях похолодало, но без дождей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе страны похолодало, днем ожидается +4+6, ночью 0+2. В Винницкой области днем +3+7, а в Закарпатской +9+11.

В северных областях тоже холодно, днем +2+5, ночью 0+2. В центральных областях днем +4+6, ночью 0+2.

На западе Украины похолодало

Кроме того, по данным синоптиков, на востоке страны будет немного теплее. Днем ожидается +7+9, ночью 0+5. В южных областях днем +9+11, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня холодно. Днем +4+6, а ночью 0+2.

На западе Украины похолодало

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, сегодня похолодание усилится. В частности, ближайшей ночью ожидается от -3 до +3, днем до +8. На юге ночью от +3 до +7, днем до +12.

Кроме того, в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, днем до +4+7 градусов.

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