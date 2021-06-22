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В Украину возвращаются грозовые дожди, но будет +36: прогноз погоды на сегодня

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Вторник 22 июня 2021 08:00
В Украину возвращаются грозовые дожди, но будет +36: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине ожидается потепление до + 36 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня почти по всей Украине прогнозируют дожди с грозами. В то же время, сохранится жаркая погода - местами будет до +36 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода по Украине

Сегодня в большинстве областей ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Осадков не прогнозируют в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

Кроме того, по всей территории сохранится жара - днем прогнозируют больше +30 градусов. В то же время, жарче всего будет в восточных областях. В Луганской области обещают до + 36 градусов.

Ночью будет также достаточно тепло, термометры будут показывать + 17-19 градусов, а в восточных областях +21-23 градусов.

В Украину возвращаются грозовые дожди, но будет +36: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице осадков не ожидается. Зато удержится жара на уровне +30-32 градусов.

Ночью показатели термометров опустятся до +20-22 градусов.

В Украину возвращаются грозовые дожди, но будет +36: прогноз погоды на сегодня

Напомним, Черновицкий район на днях накрыл ливень. В результате непогоды частично повреждены дороги местного значения и мосты в 29 населенных пунктах.

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