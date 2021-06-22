Антициклон приніс в Україну сильну спеку, але прогнозують і дощі: де буде злива

В Україну прийшла сильна спека, в деяких регіонах температура повітря підніметься до +36. Причиной став антициклон Zoe, який передбачає суху, малохмарну та спекотну погоду.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

Повідомляється, що такі погодні умови утримаються практично по всій території країни до кінця цього тижня. Втім, можливі короткочасні локальні дощі та грози.

Вони найближчими днями будуть у південних областях та Карпатах, на решті ж території країни буде сухо.

Цього тижня температура буде високою, денні максимуми у більшості областей досягатимуть +31+36.

Послаблення спеки очікується у суботу та неділю. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря.