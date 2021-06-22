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Антициклон приніс в Україну сильну спеку, але прогнозують і дощі: де буде злива

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 12:03
Антициклон приніс в Україну сильну спеку, але прогнозують і дощі: де буде злива Фото: в Україну прийшов антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийшла сильна спека, в деяких регіонах температура повітря підніметься до +36. Причиной став антициклон Zoe, який передбачає суху, малохмарну та спекотну погоду.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Повідомляється, що такі погодні умови утримаються практично по всій території країни до кінця цього тижня. Втім, можливі короткочасні локальні дощі та грози.

Вони найближчими днями будуть у південних областях та Карпатах, на решті ж території країни буде сухо.

Цього тижня температура буде високою, денні максимуми у більшості областей досягатимуть +31+36.

Послаблення спеки очікується у суботу та неділю. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря.

Нагадаємо, з настанням в Україні спеки українцям дали поради, як поводити себе під час такої погоди.

Зазначимо, сьогодні майже по всій Україні прогнозують дощі з грозами. Водночас, утримається спекотна погода - місцями буде до +36 градусів.

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