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Антициклон Dunja диктуватиме погоду в Україні. Чого чекати завтра та найближчими днями

Укрїна , Понеділок 04 грудня 2023 14:05
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Антициклон Dunja диктуватиме погоду в Україні. Чого чекати завтра та найближчими днями Фото: погода в Україні 5 грудня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні завтра, 5 грудня, очікується морозна погода. Втім, на переважній території країни опадів не спостерігатиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

"Антициклон Dunja продовжує визначати погоду в Україні. 5 грудня опадів не передбачається і трохи "придавить" морозцем" - зазначає синоптик.

Як пише Діденко, найближчої ночі стовпчики термометра коливатимуться в межах -5- 10 градусів, а на заході температура буде нижчою та складе -9-14 градусів.

Вдень температура повітря в країні становитиме в межах -1 -5 градусів.

Крім того, на дорогах ожеледиця.

Погода в Києві

У столиці очікується день без опадів.

Вночі температура впаде до -6 -8 градусів, вдень стовпчики термометра піднімуться до -1 -3 градусів.

"Надалі переважатиме стримано холодна погода. Dunja ушиється з середини тижня і зʼявляться опади", - інформує наостанок Діденко.

Погода на території України в грудні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою погода буде в грудні 2023 року. Крім того, стало відомо, що в Україні середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вищою за норму.

Додамо, що середньомісячна температура повітря у листопаді 2023 року в Києві дорівнювала 4,1 градуса тепла, що на 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Опадів випало понад дві норми.

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