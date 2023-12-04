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Антициклон Dunja диктует погоду в Украине. Чего ждать завтра и в ближайшие дни

Украина, Понедельник 04 декабря 2023 14:05
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Антициклон Dunja диктует погоду в Украине. Чего ждать завтра и в ближайшие дни Фото: погода в Украине 5 декабря (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине 5 декабря ожидается морозная погода. Однако на преобладающей территории страны осадков не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

"Антициклон Dunja продолжает определять погоду в Украине. 5 декабря осадков не предполагается и немного "придавит" морозцем" - отмечает синоптик.

Как пишет Диденко, в ближайшую ночь столбики термометра будут колебаться в пределах -5 -10 градусов, а на западе температура будет ниже и составит -9-14 градусов.

Днем температура воздуха в стране составит около -1 -5 градусов.

Кроме того, на дорогах гололедица.

Погода в Киеве

В столице ожидается день без осадков.

Ночью температура упадет до -6 -8 градусов, днем столбики термометра поднимутся до -1 -3 градусов.

"В дальнейшем будет преобладать сдержанно холодная погода. Dunja уйдет с середины недели и появятся осадки", - информирует Диденко.

Погода на территории Украины в декабре

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода будет в декабре 2023 года. Кроме того, стало известно, что в Украине средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

Напомним, среднемесячная температура воздуха в ноябре 2023 года в Киеве равнялась 4,1 градуса тепла, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. Осадков выпало более двух норм.

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