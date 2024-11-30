Антициклон Clemens не піде. Синоптики дали прогноз на перший день зими в Україні

Зима в Україні

Зима в Україні розпочнеться із сухої погоди. Її зумовить саме антициклон Clemens. Він розташується якраз над територією України.

Зазначимо, що грудень - перший місяць зими, тому в його погоді ще можуть спостерігатися "осінні нотки", так звані відгомони листопада.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря у грудні передбачається на рівні 2-4° тепла. Якщо говорити про попередній прогноз на всі три місяці, то зима в Україні може бути не надто суворою.

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