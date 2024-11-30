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Антициклон Clemens не піде. Синоптики дали прогноз на перший день зими в Україні

Фото: синоптики дали прогноз на перший день зими в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

1 грудня на погоду в Україні продовжить впливати антициклон Clemens. Тому опадів не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

1 грудня в Україні буде переважно без опадів, в західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу, у більшості західних та південних областей вдень 3-10° тепла.

Зима в Україні

Зима в Україні розпочнеться із сухої погоди. Її зумовить саме антициклон Clemens. Він розташується якраз над територією України.

Зазначимо, що грудень - перший місяць зими, тому в його погоді ще можуть спостерігатися "осінні нотки", так звані відгомони листопада.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря у грудні передбачається на рівні 2-4° тепла. Якщо говорити про попередній прогноз на всі три місяці, то зима в Україні може бути не надто суворою.

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