Антициклон, але не без нюансів. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сильні дощі в Україні поки що скасовуються

Осінь 2024 не можна назвати дощовою. Невеликими хвилями вони заходили і у вересні, і у жовтні, але заливали Україну недовго. Зазначимо, що і вересень, і жовтень виявилися теплішими від звичайного.

Додамо, що недавно синоптики прогнозували дощі після 28 жовтня. Але пізніше з'ясувалося, що опади наприкінці другого місяця осені поки що скасовуються.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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