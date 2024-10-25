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Антициклон, но не без нюансов. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 октября, над Украиной продолжит главенствовать антициклон Xelat. Дождей не будет, но без нюансов не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Антициклон, везде сухо, ночью холодновато, днем, если вы по-человечески одеты, комфортно", - рассказала она.

Что касается нюансов, то, по словам синоптика, близость атмосферного фронта повлечет за собой небольшие дожди в восточных областях.

На востоке Украины возможны дожди 25 октября (t.me/PohodaNatalka)

В дальнейшем, как отмечает Диденко, будет продолжаться сухая погода с периодическим набегом либо туч, либо туманов, но солнце все равно будет их разгонять время от времени.

Сильные дожди в Украине пока отменяются

Осень 2024 нельзя назвать дождливой. Небольшими волнами они заходили и в сентябре, и в октябре, но заливали Украину недолго. Отметим, что и сентябрь, и октябрь оказались теплее обычного.

Добавим, что недавно синоптики прогнозировали дожди после 28 октября. Но позже выяснилось, что осадки в конце второго месяца осени пока отменяются.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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