Антициклон, но не без нюансов. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сильные дожди в Украине пока отменяются

Осень 2024 нельзя назвать дождливой. Небольшими волнами они заходили и в сентябре, и в октябре, но заливали Украину недолго. Отметим, что и сентябрь, и октябрь оказались теплее обычного.

Добавим, что недавно синоптики прогнозировали дожди после 28 октября. Но позже выяснилось, что осадки в конце второго месяца осени пока отменяются.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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