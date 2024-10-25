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Антициклон, але не без нюансів. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 25 жовтня 2024 07:00
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Антициклон, але не без нюансів. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 жовтня, над Україною продовжить головувати антициклон Xelat. Дощів не буде, але без нюансів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Антициклон, скрізь сухо, вночі холодненько, вдень, якщо ви по-людськи одягнені, комфортно", - розповіла вона.

Щодо нюансів, то за словами синоптика, близкість атмосферного фронту спричинить невеликі дощі у східних областях.

Антициклон, але не без нюансів. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

На сході України ймовірні дощі 25 жовтня (t.me/PohodaNatalka)

Надалі, як зазначає Діденко, триватиме суха погода з періодичним набіганням або хмар, або туманів, але сонце все одно буде їх розганяти час від часу.

Сильні дощі в Україні поки що скасовуються

Осінь 2024 не можна назвати дощовою. Невеликими хвилями вони заходили і у вересні, і у жовтні, але заливали Україну недовго. Зазначимо, що і вересень, і жовтень виявилися теплішими від звичайного.

Додамо, що недавно синоптики прогнозували дощі після 28 жовтня. Але пізніше з'ясувалося, що опади наприкінці другого місяця осені поки що скасовуються.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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