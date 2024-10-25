Антициклон, але не без нюансів. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 25 жовтня, над Україною продовжить головувати антициклон Xelat. Дощів не буде, але без нюансів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Надалі, як зазначає Діденко, триватиме суха погода з періодичним набіганням або хмар, або туманів, але сонце все одно буде їх розганяти час від часу.

Щодо нюансів, то за словами синоптика, близкість атмосферного фронту спричинить невеликі дощі у східних областях.

"Антициклон, скрізь сухо, вночі холодненько, вдень, якщо ви по-людськи одягнені, комфортно", - розповіла вона.

Сильні дощі в Україні поки що скасовуються

Осінь 2024 не можна назвати дощовою. Невеликими хвилями вони заходили і у вересні, і у жовтні, але заливали Україну недовго. Зазначимо, що і вересень, і жовтень виявилися теплішими від звичайного.

Додамо, що недавно синоптики прогнозували дощі після 28 жовтня. Але пізніше з'ясувалося, що опади наприкінці другого місяця осені поки що скасовуються.

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