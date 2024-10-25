Антициклон, но не без нюансов. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 25 октября, над Украиной продолжит главенствовать антициклон Xelat. Дождей не будет, но без нюансов не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Антициклон, везде сухо, ночью холодновато, днем, если вы по-человечески одеты, комфортно", - рассказала она. Что касается нюансов, то, по словам синоптика, близость атмосферного фронта повлечет за собой небольшие дожди в восточных областях. На востоке Украины возможны дожди 25 октября (t.me/PohodaNatalka) В дальнейшем, как отмечает Диденко, будет продолжаться сухая погода с периодическим набегом либо туч, либо туманов, но солнце все равно будет их разгонять время от времени.