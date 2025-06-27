"Антишахедне" рішення є: Умєров заінтригував секретними розробками проти дронів

Протягом років Україна продовжує адаптовувати свою оборону для протидії ворожим дронам. Попри посилення обстрілів - "антишахедні" рішення є.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова під час розмови з журналістами.
Як відзначив Умєров, протягом років Україна безперервно працювала над ефективною моделлю протидії "Шахедам". Ворог регулярно змінював алгоритми, але Київ адаптовував тактику у відповідь. Сьогодні є вже десятки технологічних рішень та виробів, які вже застосовуються у бойових умовах.
За словами міністра, попри посилення обстрілів - "антишахедне" рішення вже є й один з цих виробів продемонстрував дуже велику ефективність.
Голова відомства пояснив, що рішення, які приймались на початку війни, з часом втрачали свою ефективність. Серед таких рішень, наприклад, мобільно-вогневі групи, чия ефективність продовжує знижуватись.
Сьогодні ж Україна запроваджує нові розробки - "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується.
Росія суттєво наростила кількість далекобійних дронів, які щоночі використовує проти України під час війни. Останнім часом нічні атаки перетворилися на систематичну тактику тиску. Наприклад, у ніч на 27 січня запустила проти України 371 засіб повітряного нападу, серед яких було 363 дрони.
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