UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Антишахедне" рішення є: Умєров заінтригував секретними розробками проти дронів

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом років Україна продовжує адаптовувати свою оборону для протидії ворожим дронам. Попри посилення обстрілів - "антишахедні" рішення є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова під час розмови з журналістами.

Як відзначив Умєров, протягом років Україна безперервно працювала над ефективною моделлю протидії "Шахедам". Ворог регулярно змінював алгоритми, але Київ адаптовував тактику у відповідь. Сьогодні є вже десятки технологічних рішень та виробів, які вже застосовуються у бойових умовах

"Антишахедне" рішення 

За словами міністра, попри посилення обстрілів - "антишахедне" рішення вже є й один з цих виробів продемонстрував дуже велику ефективність

Голова відомства пояснив, що рішення, які приймались на початку війни, з часом втрачали свою ефективність. Серед таких рішень, наприклад, мобільно-вогневі групи, чия ефективність продовжує знижуватись. 

Сьогодні ж Україна запроваджує нові розробки - "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується. 

Обстріли України з боку Росії

Росія суттєво наростила кількість далекобійних дронів, які щоночі використовує проти України під час війни. Останнім часом нічні атаки перетворилися на систематичну тактику тиску. Наприклад, у ніч на 27 січня запустила проти України 371 засіб повітряного нападу, серед яких було 363 дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні