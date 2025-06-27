"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов

Как отметил Умеров, в течение лет Украина непрерывно работала над эффективной моделью противодействия "Шахедам". Враг регулярно менял алгоритмы, но Киев адаптировал тактику в ответ. Сегодня есть уже десятки технологических решений и изделий, которые уже применяются в боевых условиях.

"Антишахедное" решение

По словам министра, несмотря на усиление обстрелов - "антишахедное" решение уже есть и одно из этих изделий продемонстрировало очень большую эффективность.

Глава ведомства пояснил, что решения, которые принимались в начале войны, со временем теряли свою эффективность. Среди таких решений, например, мобильно-огневые группы, чья эффективность продолжает снижаться.

Сегодня жеУкраина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается.