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Антисанітарія, алкоголізм та паніка. Яка ситуація на окупованих територіях серед росіян?

Фото: Антисанітарія, алкоголізм та паніка. Яка ситуація на окупованих територіях серед росіян? (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Стан росіян на тимчасово окупованих територіях поступово погіршується. Спостерігаються передумови до виникнення критичної санітарно-епідеміологічної обстановки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"На тимчасово окупованих територіях України спостерігається погіршення суспільно-політичної та створюються передумови до виникнення критичної санітарно-епідеміологічної обстановки. Окупанти дезорганізували роботу майже всіх соціальних служб, примусово мобілізували працівників та розграбували обладнання і спеціальну техніку місцевих комунальних підприємств", - заявила Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, в більшості міст та сіл накопичились проблеми з антисанітарією, у тому ж числі й в місцях розташування окупантів. Обслуговування каналізацій не здійснюється, що призвело до забруднення навколишнього середовища.

"При цьому, на фоні успішних контрнаступальних дій Сил оборони України відмічається зростання панічних настроїв та значне зниження рівня морально-психологічного стану серед особового складу російських окупаційних військ", - додає Маляр.

Також серед росіян спостерігається й масове зловживання алкоголем, через що почастішали випадки конфліктів між підрозділами. Командування намагається вирішити це питання забороною продажу алкоголю й притягненням до відповідальності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Маляр також закликала українців припинити поширювати інформацію про успіхи ЗСУ на фронті до офіційних заяв.

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