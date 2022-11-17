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Плата за достовірність. У Міноборони пояснили, чому повідомляють про успіхи на фронті з запізненням

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Київ, Четвер 17 листопада 2022 12:23
Плата за достовірність. У Міноборони пояснили, чому повідомляють про успіхи на фронті з запізненням Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони закликає громадян не поширювати інформацію щодо успіхів України на фронті, поки цього офіційно не підтвердять військові. Оскільки це суттєво шкодить діям на фронті, зокрема, інформаційному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"На війні не можна ганятися за сенсаціями. Розуміти причини, чому інформація з офіційних джерел приходить із запізненням - повинен кожен з вас. По-перше, - це вимушена своєрідна плата за достовірність та закріпленість отриманого результату. По-друге, інформацію оприлюднювати слід тоді, коли ворог позбавлений остаточної можливості щось змінити", - пояснює Маляр.

Вона підкреслила, публікація громадянами фото та відео, що випереджають офіційні джерела - це окремий біль інформаційного фронту.

"При чому гострий біль. Бо в окремих випадках призводить до непоправних наслідків. Першими про військові дії, їх хід, наслідки, результати, деокуповані населені пункти говорять військові (Генштаб, Міноборони - ред.). Це базове правило під час війни", - акцентувала Маляр.

Нагадаємо, раніше українців закликали не розголошувати інформацію про дії ЗСУ на півдні.

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