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Антисанитария, алкоголизм и паника. Какова ситуация на оккупированных территориях среди россиян?

Фото: Антисанитария, алкоголизм и паника. Какова ситуация на оккупированных территориях среди россиян? (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Состояние россиян на временно оккупированных территориях постепенно ухудшается. Наблюдаются предпосылки возникновения критической санитарно-эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга.

"На временно оккупированных территориях Украины наблюдается ухудшение общественно-политической и создаются предпосылки к возникновению критической санитарно-эпидемиологической обстановки. Оккупанты дезорганизовали работу почти всех социальных служб, принудительно мобилизовали работников и разграбили оборудование и специальную технику местных коммунальных предприятий", - заявила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, в большинстве городов и сел накопились проблемы с антисанитарией, в том числе и в местах расположения оккупантов. Обслуживание канализаций не проводится, что привело к загрязнению окружающей среды.

"При этом на фоне успешных контрнаступательных действий сил обороны Украины отмечается рост панических настроений и значительное снижение уровня морально-психологического состояния среди личного состава российских оккупационных войск", - добавляет Маляр.

Также среди россиян наблюдается и массовое злоупотребление алкоголем, из-за чего участились случаи конфликтов между подразделениями. Командование пытается решить этот вопрос запретом продажи алкоголя и привлечением к ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маляр также призвала украинцев прекратить распространять информацию об успехах ВСУ на фронте до официальных заявлений.

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