Антисанитария, алкоголизм и паника. Какова ситуация на оккупированных территориях среди россиян?

"На временно оккупированных территориях Украины наблюдается ухудшение общественно-политической и создаются предпосылки к возникновению критической санитарно-эпидемиологической обстановки. Оккупанты дезорганизовали работу почти всех социальных служб, принудительно мобилизовали работников и разграбили оборудование и специальную технику местных коммунальных предприятий", - заявила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, в большинстве городов и сел накопились проблемы с антисанитарией, в том числе и в местах расположения оккупантов. Обслуживание канализаций не проводится, что привело к загрязнению окружающей среды.

"При этом на фоне успешных контрнаступательных действий сил обороны Украины отмечается рост панических настроений и значительное снижение уровня морально-психологического состояния среди личного состава российских оккупационных войск", - добавляет Маляр.

Также среди россиян наблюдается и массовое злоупотребление алкоголем, из-за чего участились случаи конфликтов между подразделениями. Командование пытается решить этот вопрос запретом продажи алкоголя и привлечением к ответственности.