Антирекорд для Києва: обстріл пошкодив усі райони міста, кількість загиблих зросла

"Синхронізуємося в режимі реального часу щодо ліквідації наслідків атаки. І з ДСНС, і з міськими службами, з ДТЕК, газовиками, районом. І навіть з областю, тому що постраждала обласна лікарня в Подільському районі", - наголосив він.

Фото: Ткаченко синхронізує відповідальних чиновників в режимі реального часу (t.me/tkachenkotymur)

Ткаченко повідомив, що кожні 4 години всі за своїм напрямком доповідають. За його словами, сьогодні налагоджено дуже хорошу координацію між всіма службами.

Глава КМВА зазначив, що досі важким питанням залишається першочергова допомога людям:

щодо відновлення документів,

щодо оформлення допомоги.

Він повідомив, що внаслідок російської атаки багато тисяч розбитих вікон. Лише в Голосіївському районі - до 80 будинків постраждали.

На місцях зі значними пошкодженнями налагодили, щоб працювало виїзне відділення ДМС - паспортний сервіс. Також працює мобільний сервісний центр МВС.

В результаті ворожої атаки кияни втратили транспорт, все це, за словами Ткаченка, фіксується.

"Люди повинні мати можливість відновити втрачені документи. Дякую за це сприяння", - додав він.

Глава КМВА додав, що на кількох локаціях ще треба повернути газопостачання і над цим вже працює "Київгаз".

"Є точкові відімкнення світла. Фахівці працюють і зможуть все підʼєднати, як тільки рятувальники завершать роботи. У нас 33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники. Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста. Важкий день, але працюємо", - підсумував він.

Зросла кількість загиблих

За даними Ткаченка, станом на 14:51 рятувальники деблокували ще одне тіло.

Таким чином кількість загиблих від рук Росії лише за сьогодні в Києві становить 18 осіб.