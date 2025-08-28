Антирекорд для Киева: обстрел повредил все районы города, количество погибших возросло

"Синхронизируемся в режиме реального времени по ликвидации последствий атаки. И с ГСЧС, и с городскими службами, с ДТЭК, газовиками, районом. И даже с областью, потому что пострадала областная больница в Подольском районе", - подчеркнул он.

Фото: Ткаченко синхронизирует ответственных чиновников в режиме реального времени (t.me/tkachenkotymur)

Ткаченко сообщил, что каждые 4 часа все по своему направлению докладывают. По его словам, сегодня налажена очень хорошая координация между всеми службами.

Глава КГГА отметил, что до сих пор тяжелым вопросом остается первоочередная помощь людям:

по восстановлению документов,

по оформлению помощи.

Он сообщил, что в результате российской атаки много тысяч разбитых окон. Только в Голосеевском районе - до 80 домов пострадали.

На местах со значительными повреждениями наладили, чтобы работало выездное отделение ГМС - паспортный сервис. Также работает мобильный сервисный центр МВД.

В результате вражеской атаки киевляне потеряли транспорт, все это, по словам Ткаченко, фиксируется.

"Люди должны иметь возможность восстановить утраченные документы. Спасибо за это содействие", - добавил он.

Глава КГГА добавил, что на нескольких локациях еще надо вернуть газоснабжение и над этим уже работает "Киевгаз".

"Есть точечные отключения света. Специалисты работают и смогут все подключить, как только спасатели завершат работы. У нас 33 локации с последствиями, на 18 привлечены спасатели. Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города. Тяжелый день, но работаем", - подытожил он.

Возросло количество погибших

По данным Ткаченко, по состоянию на 14:51 спасатели деблокировали еще одно тело.

Таким образом количество погибших от рук России только за сегодня в Киеве составляет 18 человек.