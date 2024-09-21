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Антирекорд атак у вересні. РФ активно кидає резерви на всі напрямки фронту, - DeepState

Фото: у вересні встановлено антирекорд за кількістю атак РФ на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія активно кидає резерви на всі напрямки фронту. 19 вересня стало рекордним по кількості атак на фронті за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз аналітиків DeepState.

"Ворог після Курської операції почав активно кидати резерви на напрямках "наче війна завтра зупиниться" і треба забрати якомога більше. Безслідно і вічно тривати це не могло, тому 10-13 вересня відбулася ротація на певних ділянках та перегрупування основних сил", - кажуть аналітики.

За їх спостереженнями, це створило передумови для чергового нарощення зусиль, яке відбувається зараз.

"19 вересня стало рекордом по добовій кількості атак за останній час - цілих 226", - констатують в DeepState.

Аналітики також навели статистику щодо середньодобової кількості атак з травня по вересень, яка свідчить про зростання активності окупантів. А саме:

  • травень - 122;
  • червень - 125;
  • липень - 143;
  • серпень - 145;
  • вересень (за перші 19 днів місяця) - 170.

У порівнянні з травнем, як констатує DeepState, додалось в середньому по 50 атак на добу.

"Загальний характер атак поступово змінився, але кожна така атака закінчується втратами. На жаль, поки противник має запас міцності і не видно виснаження, яке загалом очікували у вересні", - резюмували аналітики.

Ситуація на фронті

За останню добу, 20 вересня, найактивнішими напрямками фронту залишаються Курахівський та Покровський. Також бої йдуть у Курській області, росіяни за добу скинули 25 авіабомб на свої ж села та міста.

При цьому, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ мають успіхи в Харківській області та на Донбасі. У той же час паралельно просуваються і окупанти.

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