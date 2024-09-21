Антирекорд атак у вересні. РФ активно кидає резерви на всі напрямки фронту, - DeepState

Росія активно кидає резерви на всі напрямки фронту. 19 вересня стало рекордним по кількості атак на фронті за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз аналітиків DeepState.
"Ворог після Курської операції почав активно кидати резерви на напрямках "наче війна завтра зупиниться" і треба забрати якомога більше. Безслідно і вічно тривати це не могло, тому 10-13 вересня відбулася ротація на певних ділянках та перегрупування основних сил", - кажуть аналітики.
За їх спостереженнями, це створило передумови для чергового нарощення зусиль, яке відбувається зараз.
"19 вересня стало рекордом по добовій кількості атак за останній час - цілих 226", - констатують в DeepState.
Аналітики також навели статистику щодо середньодобової кількості атак з травня по вересень, яка свідчить про зростання активності окупантів. А саме:
У порівнянні з травнем, як констатує DeepState, додалось в середньому по 50 атак на добу.
"Загальний характер атак поступово змінився, але кожна така атака закінчується втратами. На жаль, поки противник має запас міцності і не видно виснаження, яке загалом очікували у вересні", - резюмували аналітики.
За останню добу, 20 вересня, найактивнішими напрямками фронту залишаються Курахівський та Покровський. Також бої йдуть у Курській області, росіяни за добу скинули 25 авіабомб на свої ж села та міста.
При цьому, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ мають успіхи в Харківській області та на Донбасі. У той же час паралельно просуваються і окупанти.
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