Антирекорд атак в сентябре. РФ активно бросает резервы по всем направлениям фронта, - DeepState

Россия активно бросает резервы на все направления фронта. 19 сентября стало рекордным по количеству атак на фронте за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ аналитиков DeepState.
"Враг после Курской операции начал активно бросать резервы на направлениях "словно война завтра остановится" и надо забрать как можно больше. Бесследно и вечно продолжаться это не могло, поэтому 10-13 сентября произошла ротация на определенных участках и перегруппировка основных сил", - говорят аналитики.
По их наблюдениям, это создало предпосылки для очередного наращивания усилий, которое происходит сейчас.
"19 сентября стало рекордом по суточному количеству атак за последнее время - целых 226", - констатируют в DeepState.
Аналитики также привели статистику по среднесуточному количеству атак с мая по сентябрь, которая свидетельствует о росте активности оккупантов. А именно:
По сравнению с маем, как констатирует DeepState, прибавилось в среднем по 50 атак в сутки.
"Общий характер атак постепенно изменился, но каждая такая атака заканчивается потерями. К сожалению, пока противник имеет запас прочности и не видно истощения, которое в целом ожидалось в сентябре", - резюмировали аналитики.
За последние сутки, 20 сентября, наиболее активными направлениями фронта остаются Кураховское и Покровское. Также бои идут в Курской области, россияне за сутки сбросили 25 авиабомб на свои же села и города.
При этом, как отмечают аналитики Института изучения войны, у ВСУ есть успехи в Харьковской области и на Донбассе. В то же время, параллельно продвигаются и оккупанты.
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