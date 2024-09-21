Росіяни скинули на Курську область 25 авіабомб: що відбувається на фронті

Найактивнішими напрямками фронту залишаються Курахівський та Покровський. Також бої точаться у Курській області, росіяни за добу скинули 25 авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника, уражено два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та сім артилерійських систем окупантів.

Ситуація на напрямках

Харківський напрямок. Відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок. За добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили десять атак загарбників поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Тернів та Зарічного. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

Сіверський напрямок. Сили оборони України відбили один штурм поблизу Виїмки.

Краматорський напрямок. За підтримки авіації ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори.

Торецький напрямок. Неподалік населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка ворог здійснив дев’ять атак.

Покровський напрямок. Захисники відбили 36 ворожих штурмів на різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

Курахівський напрямок. Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка, де окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки - провів за добу 21 штурм.

Времівський напрямок. За підтримки авіації агресор 18 разів атакував українські позиції в районах Вугледару, Пречистівки, Новодарівки та Богоявленки.

Оріхівський напрямок. Відбулось шість бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Придніпровський напрямок. Окупанти провели три атаки, без успіху.

В Курській області з початку за минулу добу авіація ворога завдала 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб по території Росії.