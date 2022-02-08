Антимонопольный орган ЕС дважды уточнял у "Нафтогаза" его жалобу на "Газпром"

НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2021 года подала официальную жалобу в антимонопольный орган Европейской комиссии на действия "Газпрома". За это время DG Competition уже дважды обращался к "Нафтогазу" с уточнениями относительно отдельных аргументов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НАК Юрия Витренко в Facebook .

"Надеемся, это свидетельствует о том, что Европейская комиссия намерена тщательно расследовать причины и обстоятельства газового кризиса", - сообщил он.

По словам Витренко, НАК также предоставил DG Competition "конкретные предложения, как можно нормализовать ситуацию на рынке газа сейчас и минимизировать возможность "Газпрому" шантажировать Европу в будущем".