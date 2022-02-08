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Антимонопольный орган ЕС дважды уточнял у "Нафтогаза" его жалобу на "Газпром"

Новина українською →
Украина, Вторник 08 февраля 2022 10:52
Антимонопольный орган ЕС дважды уточнял у "Нафтогаза" его жалобу на "Газпром" Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2021 года подала официальную жалобу в антимонопольный орган Европейской комиссии на действия "Газпрома". За это время DG Competition уже дважды обращался к "Нафтогазу" с уточнениями относительно отдельных аргументов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НАК Юрия Витренко в Facebook.

"Надеемся, это свидетельствует о том, что Европейская комиссия намерена тщательно расследовать причины и обстоятельства газового кризиса", - сообщил он.

По словам Витренко, НАК также предоставил DG Competition "конкретные предложения, как можно нормализовать ситуацию на рынке газа сейчас и минимизировать возможность "Газпрому" шантажировать Европу в будущем".

Антимонопольный орган ЕС дважды уточнял у &quot;Нафтогаза&quot; его жалобу на &quot;Газпром&quot;

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря 2021 года обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер для нормализации ситуации.

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