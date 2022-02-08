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Антимонопольний орган ЄС двічі уточнював у "Нафтогазу" його скаргу на "Газпром"

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Україна, Вівторок 08 лютого 2022 10:52
Антимонопольний орган ЄС двічі уточнював у "Нафтогазу" його скаргу на "Газпром" Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" в грудні 2021 року подала офіційну скаргу до антимонопольного органу Європейської комісії на дії "Газпрому". За цей час DG Competition вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо окремих аргументів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НАК Юрія Вітренка у Facebook.

"Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи", - повідомив він.

За словами Вітренка, НАК також надав DG Competition конкретні пропозиції, "як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу зараз і мінімізувати можливість "Газпрому" шантажувати Європу в майбутньому".

Антимонопольний орган ЄС двічі уточнював у &quot;Нафтогазу&quot; його скаргу на &quot;Газпром&quot;

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 21 грудня 2021 року звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу. Компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

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