Антимонопольний орган ЄС двічі уточнював у "Нафтогазу" його скаргу на "Газпром"

НАК "Нафтогаз України" в грудні 2021 року подала офіційну скаргу до антимонопольного органу Європейської комісії на дії "Газпрому". За цей час DG Competition вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо окремих аргументів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НАК Юрія Вітренка у Facebook.

"Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи", - повідомив він. За словами Вітренка, НАК також надав DG Competition конкретні пропозиції, "як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу зараз і мінімізувати можливість "Газпрому" шантажувати Європу в майбутньому".