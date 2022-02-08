Антимонопольний орган ЄС двічі уточнював у "Нафтогазу" його скаргу на "Газпром"
НАК "Нафтогаз України" в грудні 2021 року подала офіційну скаргу до антимонопольного органу Європейської комісії на дії "Газпрому". За цей час DG Competition вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо окремих аргументів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НАК Юрія Вітренка у Facebook.
"Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи", - повідомив він.
За словами Вітренка, НАК також надав DG Competition конкретні пропозиції, "як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу зараз і мінімізувати можливість "Газпрому" шантажувати Європу в майбутньому".
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 21 грудня 2021 року звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу. Компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.