Антимонопольный комитет Украины проверит рост цен на такси во время локдауна в Киеве

"Цены на такси в Киеве. В Антимонопольном комитете Украины начата проверка", - написал он.

Хмельницкий напомнил, что власти Киева 31 марта решили ограничить передвижение на общественном транспорте из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Для этого были введены спецпропуска.

"И конечно же, этим мгновенно воспользовались киевские службы такси. Они увеличили стоимость заказа такси в Киеве в 2-3 раза в первый день жестких карантинных ограничений", - добавил глава филиала.

По его словам, проверка начата в связи с многочисленными жалобами, которые поступили в адрес АМКУ от граждан. Хмельницкий также отметил, что объектами проверки станут киевские службы такси, а также иностранные компании Uber, Bolt, которые предоставляют услуги по перевозке граждан.

Хмельницкий уточнил, что произошедшее может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков нарушений, в частности по статьям "злоупотребление монопольным положением" и "антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования".