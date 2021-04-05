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Остановки, метро и парки: из-за локдауна в Киеве усилили патрули

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 11:53
Остановки, метро и парки: из-за локдауна в Киеве усилили патрули Фото: локдаун в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Из-за ужесточения локдауна в Киеве на улицы города вышли усиленные патрули полиции и Национальной гвардии. Они проверяют наличие специальных пропусков на транспорт, а также патрулируют парки и общественные места.

Об этом говорится в сообщении на сайте управления Национальной полиции в Киеве.

Сообщается, что полиция в составе мобильных групп вместе с Муниципальной стражей и военными Национальной гвардии проводит профилактическую работу на предмет соблюдения карантинных мер и проверяет специальные пропуска на проезд в общественном транспорте

"Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы", - говорится в сообщении.

Также они патрулируют парки и друге общественные места, где возможно скопление граждан. И через громкоговорители обращаются к прохожим с требованием выполнять карантинные меры.

Напомним, ранее замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что через неделю могут пересмотреть решение о локдауне в Киеве и продлить его после 16 апреля.

Также РБК-Украина писало о резком росте цен на такси в Киеве, поскольку общественным транспортом теперь можно воспользоваться только по специальным пропускам.

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