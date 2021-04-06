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Антимонопольний комітет України перевірить зростання цін на таксі під час локдауна в Києві

Автор: РБК-Україна

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав перевірку різкого зростання цін на таксі в Києві в перший день посилення лодауна. Перевізників запідозрили в зловживанні монопольним становищем.

Про це повідомив глава Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький в Facebook.

"Ціни на таксі в Києві. В Антимонопольному комітеті України розпочато перевірку", - написав він.

Хмельницький нагадав, що влада Києва 31 березня вирішили обмежити пересування громадським транспортом через загрозливу ситуацію з поширенням коронавирусу. Для цього були введені спецпропуски.

"І звичайно ж, цим миттєво скористалися київські служби таксі. Вони збільшили вартість замовлення таксі в Києві в 2-3 рази в перший день жорстких карантинних обмежень", - додав глава філії.

За його словами, перевірка розпочата у зв'язку з численними скаргами, які надійшли на адресу АМКУ від громадян. Хмельницький також зазначив, що об'єктами перевірки стануть київські служби таксі, а також іноземні компанії Uber, Bolt, які надають послуги з перевезення громадян.

Хмельницький уточнив, що подія може свідчити про наявність в діях перевізників порушень, зокрема за статтями "зловживання монопольним становищем" та "антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання".

Нагадаємо, через жорсткість локдауна в Києві на вулиці міста вийшли посилені патрулі поліції і Національної гвардії. Вони перевіряють наявність спеціальних перепусток на транспорт, а також патрулюють парки і громадські місця.

Відзначимо, раніше заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що через тиждень можуть переглянути рішення про локдауне у Києві і продовжити його після 16 квітня.

Також РБК-Україна писало про різке зростання цін на таксі у Києві, оскільки громадським транспортом тепер можна скористатися лише за спеціальними перепустками.

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