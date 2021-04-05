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В Киеве резко выросли цены на такси

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 09:14
В Киеве резко выросли цены на такси Фото: цены на такси в Киеве резко выросли (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк, Игорь Литвиненко

В Киеве в несколько раз выросли цены на службы такси на фоне перехода общественного транспорта на работу по спецпропускам. С сегодняшнего дня в столице начинает действовать усиленный карантин - транспорт работает в режиме спецперевозок.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как демонстрируют приложения популярных служб такси, цены увеличились в три-четыре раза. Например, добраться с окраины до центра стоит в районе 250-300 грн, а с левого берега до Подола - до 400 грн.

Проехать 10-11 километров в Киеве сегодня утром обойдется примерно в 250 грн, а 14-15 км около 400 грн.

При этом в Украинской таксомоторной ассоциации (ассоциации таксистов) отметили, что тарифы выросли лишь в приложениях, которые предоставляют услуги по перевозке граждан, а в обычных службах такси цены остались прежними.

"Они подскочили в интернет приложениях. Они работают так, что там люди подвозят других людей. По их философии, они могут поднять цены и в пять, и в десять раз. Они вряд работают в правовом поле, вряд ли платят налоги", - заявил глава ассоциации Андрей Антюк.

Напомним, с понедельника метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт Киева работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуска, удостоверения личности и маску.

Спецпропуска будут выдавать работникам предприятий, которые выполняют критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).

Для получения пропусков руководителям организаций следует подать заявку в Департамент транспортной инфраструктуры Киевского горсовета.

В КГГА отметили, что количество таких разрешительных документов ограничена (около 400 тысяч), выдавать физическим лицам их не будут. Специальный пропуск не дает право на бесплатный проезд - оплата проводится на общих основаниях.

При этом без пропуска могут воспользоваться общественным транспортом:

- работники ГСЧС и Национальной полиции - при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты;

- призывники - при наличии повесток, документов и масок.

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