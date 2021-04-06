Антимонопольный комитет начал расследовать подорожание сахара

По данным АМКУ, с сентября 2020 года Астарта" и ООО "Радеховский сахар" похоже повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла схожимим темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020-го - в среднем на 48%.

В комитете не видят объективных причин для такой динамики. Хотя объемы производства сахара в 2020 сократились на 22,3%, "в то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходящие запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления".

Кроме того, по данным Лондонской биржи мировые цены не испытали такого стремительного повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения, отметили в АМКУ.

"АМКУ видит, что группа "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" находятся в различных условиях хозяйственной деятельности, однако похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены свыше конкурентного уровня", - говорится в сообщении.

По данным АМКУ, совокупная доля группы "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" на общегосударственном рынке является значимой для воздействия на рынок и составляет около 40%.