Антимонопольний комітет почав розслідувати подорожчання цукру

За даними АМКУ, з вересня 2020 року Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" схоже підвищували оптово-відпускні ціни. Вартість зростала подібними темпами і в один період: протягом вересня-листопада 2020-го - в середньому на 48%.

У комітеті не вбачають об’єктивних причин для такої динаміки. Хоча обсяги виробництва цукру у 2020 скоротилися на 22,3%, "водночас дефіциту в Україні не спостерігалося з огляду на перехідні запаси, обсяги імпорту і суспільну тенденцію щодо зниження внутрішнього споживання".

Крім того, за даними Лондонської біржі, світові ціни не зазнали такого стрімкого підвищення. У цей час не відбулося і значних коливань на валютних ринках чи зростання оподаткування, зазначили в АМКУ.

"АМКУ вбачає, що група "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" знаходяться у різних умовах господарської діяльності, однак схожими діями обмежили конкуренцію на ринку, та отримали можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень", - йдеться в повідомлені.

За даними АМКУ, сукупна частка групи "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" на загальнодержавному ринку є значимою для впливу на ринок і становить біля 40%.