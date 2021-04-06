RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Антимонопольний комітет почав розслідувати подорожчання цукру

Автор: Олександр Білоус

Антимонопольний комітет України розпочав справу проти групи компаній "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор". У АМКУ вбачають ознаки антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації білого цукру (бурякового).

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

За даними АМКУ, з вересня 2020 року Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" схоже підвищували оптово-відпускні ціни. Вартість зростала подібними темпами і в один період: протягом вересня-листопада 2020-го - в середньому на 48%.

У комітеті не вбачають об’єктивних причин для такої динаміки. Хоча обсяги виробництва цукру у 2020 скоротилися на 22,3%, "водночас дефіциту в Україні не спостерігалося з огляду на перехідні запаси, обсяги імпорту і суспільну тенденцію щодо зниження внутрішнього споживання".

Крім того, за даними Лондонської біржі, світові ціни не зазнали такого стрімкого підвищення. У цей час не відбулося і значних коливань на валютних ринках чи зростання оподаткування, зазначили в АМКУ.

"АМКУ вбачає, що група "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" знаходяться у різних умовах господарської діяльності, однак схожими діями обмежили конкуренцію на ринку, та отримали можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень", - йдеться в повідомлені.

За даними АМКУ, сукупна частка групи "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" на загальнодержавному ринку є значимою для впливу на ринок і становить біля 40%.

Як повідомляло РБК-Україна, даними Держстату, за 2020 рік цукор подорожчав на 46,2% до 20,9 гривень за кілограм

Нагадаємо, даними Держстату, за січень-лютий 2021 року цукор подорожчав на 10,7% до 23,1 гривень за кілограм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Антимонопольний комітет УкраїниСахар
Читайте також
Антимонопольний комітет оштрафував Google на 1 млн гривень
Газову компанію оштрафували на 75 млн гривень за зловживання монопольним становищем
Прогноз погоди