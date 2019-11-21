ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Google ограничит распространение политической рекламы

Новости » Телеком & IT     21.11.2019 - 12:10
Google ограничит распространение политической рекламы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рекламу позволят распространять только по контекстном таргетингом

Американская компания Google решила изменить правила размещения политической рекламы по таргетингу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на официальном блоге компании.

Как заявили в Google, планируется ограничить аудиторию политической рекламы по следующим категориям таргетинга: возраст, пол, и общее расположение (по почтовому индексу). Рекламодателям оставят возможность использовать лишь контекстный таргетинг, то есть показывать рекламу людям, которые интересуют похожими темами.

"Политические рекламодатели, конечно же, могут продолжать ориентироваться на контекст, например, показывать рекламу людям, которые читают или смотрят ресурсы, например, об экономике", - пояснили в компании.

Отмечается, что ограничения вводится с этой недели в Британии, в связи с предстоящими парламентскими выборами. Потом ограничение распространится на другие страны Европейского союза, а к началу 2021 года ограничение будет действовать во всем мире.

"Для внедрения этих изменений потребуется некоторое время, и мы начнем применять новый подход в Британии в течение недели. В ЕС до конца года и в остальном мире, начиная с 6 января 2020 года", - говорится в сообщении Google.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 октября основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил о полном отказе от политической рекламы. В Twitter не хотят, чтобы таргетированная реклама, несмотря на ее эффективность, влияла на политические решения людей.

Google выделил Кабмину 1000 аккаунтов для перехода на их сервисы Twitter разъяснил, что подпадает под запрет политической рекламы
Новости Украины Googleреклама
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь