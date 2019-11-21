Google ограничит распространение политической рекламы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рекламу позволят распространять только по контекстном таргетингом

Американская компания Google решила изменить правила размещения политической рекламы по таргетингу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на официальном блоге компании.

Как заявили в Google, планируется ограничить аудиторию политической рекламы по следующим категориям таргетинга: возраст, пол, и общее расположение (по почтовому индексу). Рекламодателям оставят возможность использовать лишь контекстный таргетинг, то есть показывать рекламу людям, которые интересуют похожими темами.

"Политические рекламодатели, конечно же, могут продолжать ориентироваться на контекст, например, показывать рекламу людям, которые читают или смотрят ресурсы, например, об экономике", - пояснили в компании.

Отмечается, что ограничения вводится с этой недели в Британии, в связи с предстоящими парламентскими выборами. Потом ограничение распространится на другие страны Европейского союза, а к началу 2021 года ограничение будет действовать во всем мире.

"Для внедрения этих изменений потребуется некоторое время, и мы начнем применять новый подход в Британии в течение недели. В ЕС до конца года и в остальном мире, начиная с 6 января 2020 года", - говорится в сообщении Google.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 октября основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил о полном отказе от политической рекламы. В Twitter не хотят, чтобы таргетированная реклама, несмотря на ее эффективность, влияла на политические решения людей.