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Антимонопольні органи ЄС разом з Google перевірять і Facebook

Новини » В світі     03.12.2019 - 10:25
Антимонопольні органи ЄС разом з Google перевірять і Facebook
Ілюстративне фото (ferra.ru)

В ЄС досліджують, як компанії збирають та використовують інформацію

Антимонопольні органи Європейського союзу перевірять, як американські інтернет-гіганти Google і Facebook збирають і використовують дані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Повідомляється, що в ЄС вивчать, як Facebook і Google збирають і монетизують свої дані, а також проведуть перевірку онлайн-ринку Facebook.

Зазначається, що особлива увага буде приділятися тому, як компанія Google використовувала інформацію, пов'язану з місцевими пошуковими сервісами та розміщенням реклами в інтернеті.

В Google заявили, що пошуковик використовував отриману інформацію для підвищення якості послуг, які він надає, і додали, що користувач може в будь-який момент видалити інформацію про себе.

Раніше РБК-Україна писало, що Facebook вперше розмістив під постом користувача повідомлення про дезінформацію під постом автора, який веде у соцмережі сторінку антиурядового сінгапурського видання.

Також повідомлялося, що Google змінить правила розміщення політичної реклами таргетингу. Компанія планує обмежити аудиторію політичної реклами за трьома категоріями таргетингу. Зараз обмеження діє в Британії, а вже до 2021 року нові правила будуть діяти по всьому світу.

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