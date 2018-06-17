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Антикорупційний суд повинен розглядати всі антикорупційні справи, - Порошенко

НовиниПолітика    17.06.2018 - 03:11
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко не знає, чи підтримають у парламенті позицію президента

Президент України Петро Порошенко заявив, що в створений антикорупційний суд повинні бути передані всі справи про злочини, пов'язанi з корупцією. Про це йдеться на сайтi президента.

"Позиція президента є абсолютно чіткою - вона викладена, і я прошу перевірити, в законопроекті, який був зареєстрований 22 грудня. У законопроекті ця норма була викладена абсолютно чітко: що всі справи, які на час створення антикорупційного суду передані в будь-якi суди, повинні бути негайно переправлені в антикорупційний суд. І тільки антикорупційний суду справи за критеріями, які визначають підсудність, мається на увазі рівень чиновника, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні корупційного злочину, або сума, яка дана у вигляді хабара, чи інші питання, обов'язково повинні розглядатися новим створеним антикорупційним судом", - сказав президент.

Порошенко зазначив, що такий варіант викликав критику, що суди будуть перевантажені через велику кількiсть справ.

"Яка позиція і ставлення президента до цього? Вона не змінилася. Вона як була, що ми повинні всі справи передавати в антикорупційний суд, як було задекларовано в моєму варіанті, так і залишається такою", - заявив Порошенко.

Президент сказав, що не знає, чи підтримають у парламенті його рішення.

"Я вважаю, що антикорупційний суд повинен забирати до себе всі справи. Кількість справ на сьогоднішній день є дуже переконливою, що може це робити тільки на етапі апеляції, але і на етапі першої інстанції. Це можливо", - сказав він.

Нагадаємо, Порошенко має намір створити антикорупційний суд до початку президентської компанії.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, НАБУ, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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