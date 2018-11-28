Антикоррупционный суд будет находиться в районе Соломенской площади

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Антикоррупционному суду передали здания НИИ строительных конструкций

Высший антикоррупционный суд Украины суд будет находиться в здании Научно-исследовательского института строительных конструкций (НИИСК) в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную судебную администрацию.

Сообщается, что сегодня по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана принято решение, согласно которому Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ передало Государственной судебной администрации здания по ул. Преображенской, 5/2 и Максима Кривоноса, 2-а. В этих зданиях будут размещены Апелляционная палата и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, в этих зданиях ранее располагался Научно-исследовательский институт строительных конструкций.

Напомним, ранее сообщалось, что Антикоррупционному суду выделили помещение, однако решение, в котором указан конкретный адрес, опубликовано не было.

Также сегодня Кабинет министров установил порядок выплат международным экспертам, которые принимают участие в создании Высшего антикоррупционного суда.