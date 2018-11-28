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Антикорупційний суд буде знаходитися в районі Солом'янської площі

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 15:29
Антикорупційний суд буде знаходитися в районі Солом'янської площі
Ілюстративне фото (google.com.ua/maps)

Антикорупційному суду передали приміщення НДІ будівельних конструкцій

Вищий антикорупційний суд України суд буде знаходитися в приміщеннях Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК) у Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну судову адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана прийнято рішення, згідно з яким Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ передало Державній судовій адміністрації будівлі по вул. Преображенській, 5/2 та Максима Кривоноса, 2-а. В цих будівляї будуть розміщені Апеляційна палата і судові палати Вищого антикорупційного суду.

Відзначимо, в цих будівлях раніше розташовувався Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антикорупційному суду виділили приміщення, однак рішення, в якому зазначено конкретну адресу, опубліковано не було.

Також сьогодні Кабінет міністрів встановив порядок виплат міжнародним експертам, які беруть участь у створенні Вищого антикорупційного суду.

 

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