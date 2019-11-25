Антикоррупционный комитет рассмотрит закон об отчетности партий

Комитет Верховной рады по вопросам предотвращения коррупции рассмотрит законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции" об изменениях в отчетности политических партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитета.

Рассмотрение состоится в понедельник, 25 ноября.

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействия политической коррупции (р.№2336, н.д. С.Рахманин и др.)", - сказано в сообщении.

Законопроектом предусматривается внесение ряда изменений в закон "О политических партиях в Украине".

Проект предусматривает замену "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью. После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК средствами соответствующей электронной системы. Это позволит уменьшить нагрузку на представителей партий, ответственных за составление и представление финансовой отчетности.

Документом также предлагается исключить норму действующего закона "О политических партиях в Украине", которая предусматривает обязательность заполнения и представления в банки донорами партий заявлений о соответствии осуществляемых взносов в поддержку партий установленным ограничением по размеру и источникам соответствующих взносов.

Проектом предусмотрена возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в том числе онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначения осуществляемого платежа.

Документ также предлагает исключить из закона "О политических партиях в Украине" положение, согласно которому запрещается осуществление взносов в поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от размера такого долга, а также положения действующего закона, по которому осуществление взносов запрещается юридическими лицами, бенефициарами которых являются народные депутаты и депутаты местных советов.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский ранее подписал законопроект №0939 (№4843 в предыдущем созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в закон "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах".

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 30 октября приняла во втором чтении законопроект №0939. Данный проект закона Рада 8 созыва поддержала за основу в первом чтении в ноябре 2017 года. За документ проголосовали 249 народных депутатов.