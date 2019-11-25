Антикорупційний комітет розгляне закон щодо звітності партій

Комітет Верховної ради з питань запобігання корупції розгляне законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції" про зміни у звітності політичних партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітету.

Розгляд відбудеться у понеділок, 25 листопада.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції (р.№2336, н.д. С.Рахманін та ін.)", - сказано у повідомленні.

Законопроектом передбачається внесення низки змін до закону "Про політичні партії в Україні".

Проект передбачає заміну "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю. Після створення та запуску НАЗК електронної системи звітності, уповноважені представники партій матимуть можливість заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАЗК та подавати їх до НАЗК засобами відповідної електронної системи. Це дозволить зменшити навантаження на представників партій, відповідальних за складання і подання фінансової звітності.

Документом також пропонується вилучити норму чинного закону "Про політичні партії в Україні", яка передбачає обов’язковість заповнення та подання до банків донорами партій заяв про відповідність здійснюваних внесків на підтримку партій встановленим обмеженням щодо розміру та джерел відповідних внесків.

Проектом передбачена можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, у тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Документ також пропонує виключити із закону "Про політичні партії в Україні" положення, згідно з яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, які мають непогашений податковий борг - незалежно від розміру такого боргу, а також положення чинного закону, за яким здійснення внесків забороняється юридичними особами, бенефіціарами яких є народні депутати та депутати місцевих рад.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський раніше підписав законопроект №0939 (№4843 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах".

Як писало РБК-Україна, Верховна рада 30 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №0939. Даний проект закону Рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні в листопаді 2017 року. За документ проголосували 249 народних депутатів.