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На подпись Зеленскому передали изменения в закон о местных выборах

Новости » Выборы 2019     01.11.2019 - 16:41
На подпись Зеленскому передали изменения в закон о местных выборах
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал глава парламента

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №0939 (№4843 в предыдущем созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в закон "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной раде.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона уже одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Законом предусматривается равенство прав и возможностей участвовать в избирательном процессе как кандидатов от политических партий, так и кандидатов-самовыдвиженцев.

Также в документе прописано, что при проведении очередных местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается высшим руководящим органом партии, а при проведении внеочередных, первых местных выборов - руководящим органом партии.

Напомним, Верховная рада Украины 30 октября приняла во втором чтении законопроект №0939. Данный проект закона Верховная рада 8 созыва поддержала за основу в первом чтении в ноябре 2017 года. За документ проголосовали 249 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила распределение субвенций из государственного бюджета для проведения первых и дополнительных местных выборов 22 декабря на общую сумму более 26,3 млн гривен.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийМестные выборыЗакон
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