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Антикоррупционные институты в Украине должны сотрудничать, - посольство США

Новости » Политика    09.12.2018 - 12:44
Антикоррупционные институты в Украине должны сотрудничать, - посольство США
Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

Создание действенного антикоррупционного суда позволит антикоррупционным институтам работать вместе

В посольстве Соединенных Штатов Америки (США) отметили необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства в Twitter.

Как отметили в посольстве США, создание действенного антикоррупционного суда необходимо для того, чтобы все антикоррупционные институции работали вместе и прозрачно.

"В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда и обеспечение того, чтобы антикоррупционные институции работали вместе в целях содействия верховенству права и прозрачном и подотчетном правительства", - говорится в заявлении американского посольства.

Антикоррупционные институты в Украине должны сотрудничать, - посольство США

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор США от республиканской партии Рональд Джонсон во время встречи с директором НАБУ Артемом Сытником обсудили необходимость скорейшего полноценного создание Высшего антикоррупционного суда в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины установил порядок выплат международным экспертам, которые принимают участие в создании Высшего антикоррупционного суда.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаНАБУантикоррупционный суд
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