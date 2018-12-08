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Сытник провел встречу с сенатором США Джонсоном

Новости » Политика    08.12.2018 - 10:58
Сытник провел встречу с сенатором США Джонсоном
Фото: Артем Сытник и сенатор США Рональд Джонсон (U. S. Embassy Kyiv)

Джонсон подчеркнул на поддержке США антикоррупционных реформ в Украине

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник провел встречу с сенатором США от республиканской партии Рональдом Джонсоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства США в Украине в Twitter.

Как сообщается, сенатор Джонсон отметил поддержку антикоррупционных реформ, которые проводятся в Украине. Кроме того, Джонсон и Сытник обсудили необходимость "скорейшего полноценного создания Высшего антикоррупционного суда" в Украине.

Сытник провел встречу с сенатором США Джонсоном

Напомним, ранее Артем Сытник заявлял, что на судей, которые рассматривают антикоррупционные дела оказывают давление. По его словам, некоторые дела не назначают к рассмотрению в судах по полгода.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу с сенатором США от Республиканской партии Рональдом Джонсоном и поблагодарил за твердую поддержку Украины и осуждение очередного акта агрессии РФ в Керченском проливе.

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