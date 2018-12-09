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Антикорупційні інституції в Україні мають співпрацювати, - посольство США

Новини » Політика    09.12.2018 - 12:44
Антикорупційні інституції в Україні мають співпрацювати, - посольство США
Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

Створення дієвого антикорупційного суду дозволить антикорупційним інституціям працювати разом

У посольстві Сполучених Штатів Америки (США) наголосили на необхідності створення дієвого Вищого антикорупційного суду в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства у Twitter.

Як зазначили в посольстві США, створення дієвого антикорупційного суду необхідне для того, щоб всі антикорупційні інституції працювали разом та прозоро.

"У Міжнародний день боротьби з корупцією ми наголошуємо на необхідності створення дієвого Вищого антикорупційного суду та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції працювали разом задля сприяння верховенству права та прозорому та підзвітному уряду", - йдеться в заяві американського посольства.

Антикорупційні інституції в Україні мають співпрацювати, - посольство США

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатор США від республіканської партії Рональд Джонсон під час зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником обговорили необхідність якнайшвидшого повноцінного створення Вищого антикорупційного суду в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України встановив порядок виплат міжнародним експертам, які беруть участь у створенні Вищого антикорупційного суду.

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