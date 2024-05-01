Антиізраїльські протести студентів в США. Поліція почала зачистку в одному з університетів

Американські правоохоронці почали витісняти протестувальників на території університету Вісконсін-Медісон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Патрульні штату Вісконсін зі щитами проштовхуються в натовп, що скандує. Багато протестувальників відштовхувалися, тримаючись за щити руками.
Деякі офіцери у формі поліції Медісона демонтували намети, встановлені на землі, в той час, як інші використовували кийки, щоб відтіснити протестувальників назад.
Операція почалася після того, як поліція кампусу дала протестувальникам 15 хвилин, щоб прибрати намети.
Нагадаємо, що напередодні проведення випускних церемонії у деяких навчальних закладах США пройшли мітинги. Учасники акцій виступають проти війни Ізраїлю в Газі.
Зазначимо, що протести мають дещо антисемітський характер, нерідко від протестувальників лунають прохамасівські гасла.
РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 1 травня, США пропалестинські студенти захопили будівлю університету.
Раніше ми повідомляли, що Ізраїль проводить військову операцію на території Сектора Газа. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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