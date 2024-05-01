Антиізраїльські протести студентів в США. Поліція почала зачистку в одному з університетів

Патрульні штату Вісконсін зі щитами проштовхуються в натовп, що скандує. Багато протестувальників відштовхувалися, тримаючись за щити руками.

Деякі офіцери у формі поліції Медісона демонтували намети, встановлені на землі, в той час, як інші використовували кийки, щоб відтіснити протестувальників назад.

Операція почалася після того, як поліція кампусу дала протестувальникам 15 хвилин, щоб прибрати намети.