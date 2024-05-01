RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Антиизраильские протесты студентов в США. Полиция начала зачистку в одном из университетов

Фото: Полиция начала зачистку в одном из университетов США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американские правоохранители начали вытеснять протестующих на территории университета Висконсин-Мэдисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Патрульные штата Висконсин со щитами проталкиваются в скандирующую толпу. Многие протестующие отталкивались, держась за щиты руками.

 

 

Некоторые офицеры в форме полиции Мэдисона демонтировали палатки, установленные на земле, в то время как другие использовали дубинки, чтобы оттеснить протестующих обратно.

Операция началась после того, как полиция кампуса дала протестующим 15 минут, чтобы убрать палатки.

 

Что предшествовало

Напомним, что в преддверии проведения выпускных церемонии в некоторых учебных заведениях США прошли митинги. Участники акций выступают против войны Израиля в Газе.

Отметим, что протесты носят несколько антисемитский характер, нередко от протестующих раздаются прохаммасовские лозунги.

РБК-Украина сообщало, что сегодня, 1 мая, США пропалестинские студенты захватили здание университета.

Ранее мы сообщали, что Израиль проводит военную операцию на территории сектора Газа. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраиль