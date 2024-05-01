Антиизраильские протесты студентов в США. Полиция начала зачистку в одном из университетов

Патрульные штата Висконсин со щитами проталкиваются в скандирующую толпу. Многие протестующие отталкивались, держась за щиты руками.

Некоторые офицеры в форме полиции Мэдисона демонтировали палатки, установленные на земле, в то время как другие использовали дубинки, чтобы оттеснить протестующих обратно.

Операция началась после того, как полиция кампуса дала протестующим 15 минут, чтобы убрать палатки.